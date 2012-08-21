Сайт Хамовнического суда восстановил работу после хакерской атаки

Сайт Хамовнического суда Москвы восстановил работу после хакерской атаки. Ответственность за взлом взяла на себя международная группа Anonymous.

Напомним, утром во вторник страничка суда, судья которого Марина Сырова в пятницу, 17 августа, вынес приговор участницам российской панк-группы Pussy Riot, сегодня изменилась до неузнаваемости. На сайте появился лозунг «Воровская шайка Путина грабит нашу страну. Очнитесь товарищи». Попадая на сайт, можно было услышать новую песню: «Путин зажигает костры революций». Ее записали оставшиеся на свободе участницы панк-группы и другое. Спустя пару часов сайт восстановил работу.

Хакеры из Anonymous также атаковали сайты ряда британских ведомств включая МИД и Минюст, а также страничку премьера Кэмерона. Это была акция в поддержку Джулиана Ассанжа, которому грозит экстрадиция из Британии в Швецию. Anonymous - разветвлённая международная сеть онлайн-активистов. Они выступают против цензуры в интернете, преследования и надзора, передает «Эхо Москвы».

Анонимные хакеры опубликовали в социальных сетях содержание писем, которые приходили на официальный адрес Хамовнического суда.