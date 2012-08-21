Глава СК Бастрыкин в Ингушетии обсудит расследование теракта

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин во вторник прибыл в Ингушетию. В Беслане Бастрыкин проведет оперативное совещание с местными властями и высокопоставленными окружными силовиками, на котором обсудит теракт в Малгобеке и расстрел прихожан в Дагестане.

В рамках совещания обсудят оперативную обстановку в округе, передает РИА Новости.

"АН" сообщали о том, что в дагестанском Хасавюрте в субботу неизвестные обстреляли прихожан. В результате пострадали 8 человек, один из них скончался. После ЧП оперативники обнаружили на месте два взрывных устройства, одно из которых детонировало. В воскресенье, 19 августа, в Ингушетии произошел взрыв на похоронах полицейского. Жертвами теракта, осуществленного террористом-смертником, стали семь полицейских, пострадали 15, в том числе ребенок.