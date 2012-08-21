Как изменился легендарный крымский поселок Коктебель (ВИДЕО)

Есть россияне, которые не променяют отдых в Крыму на черноморском побережье ни на какой зарубежный курорт. Известный своими коньяками да жившим там давным-давно Волошиным, поселок Коктебель был до недавних пор заветным уголком для всякого рода неформалов.

Крайняя левая часть Коктебельской бухты, что заканчивается живописной горой Хамелеон, всецело принадлежала «животным», ласково именуемыми себя «грязными хиппи». Их огромный палаточный городок, называемый по неизвестной причине «зеленкой», заселяли голые волосатые квазилюди, бродившие по берегу поодиночке, парами, семьями и большими шумными компаниями.

Реликтовые хиппи и на удивление миролюбивые панки приезжали в Коктебель со всех концов света для того, чтобы на время срастись с природой, на пару месяцев забыть о таких благах цивилизации, как душ, кровать и унитаз, и покурить дешевой дурман-травы, которую достать здесь можно на каждом углу. Одежду тут не признавали категорически, зато никто не был против однополых парочек, релаксирующих по вечерам на закаты.

Замечу, что широкие бесплатные пляжи всегда были чистыми - ведь эти дети природы не позволяли ни себе, ни другим загаживать свой «дом». И везде звучала музыка: хриплыми пьяненькими голосами кричали песни панки; рок-н-рольщики наигрывали на гитарах знакомые всем мотивы, тут же фестивалили джазисты…

В то время, казалось, что никогда не вырастут здесь многоэтажные отели, что никому не нужны будут дорогие рестораны, что шумные дискотеки будут лишь эхом, доносящимся из центра поселка, куда никогда не направлялась нога человека неформального.

Но с каждым годом так называемое «развитие курортного сервиса» неумолимо накатывает на это забытое богом место, беспощадно слизывает пустынные поля, расставляя на них шикарные отели и модные бары.

По словам очевидцев, в этом году перед удивленным взором путешественника, добиравшегося сюда на попутках от какого-нибудь Ханты-Мансийска, предстал совсем уже другой Коктебель. Пляж, который целиком занимала та самая «зеленка», теперь «разрезан» пополам огромным бордом с надписью «Пляж для натуралов». Надписью явно антидемократичной. Здесь запрещено ходить без купальника (что для многих было очень мило), сюда нельзя приводить собак, здесь нельзя распивать алкогольные напитки и … за место под палатку теперь нужно платить 20 гривен в день.

И весь этот «порядок» контролируют правоохранительные органы, которых тут отродясь не бывало. И вот что странно - милиции не было и проблем не было. А сейчас только за последние выходные в Коктебеле пятерых отметелили, четверых ограбили, а конфликтных ситуаций с оскорблениями и драками так вообще не перечесть. Однако на предотвращение этих событий полномочия правоохранителей, как оказалось, не распространяются. Ни на драки, ни на грабежи милиция почему-то не среагировала – сами, мол, говорят, виноваты и приводят весомый, по их мнению, аргумент: «вы же в палатках живете». Зато каждую ночь устраиваются милицейские антинаркотические облавы.

Не хочется голословно обвинять стражей порядка, но складывается ощущение, что в ночные смены они ходят, чтоб самим затариться, сообщает «АН-Крым». Иначе, зачем вторгаться едва ли не в каждую палатку и, светя «пыточным» фонарем в глаза, в категоричной форме утверждать, что пахнет тут «дурью» и предлагать ее добровольно сдать?

Коктебель – утрачивает туристическую уникальность?

А вы где отдыхаете летом?