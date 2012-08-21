Сотни сторонников Тимошенко скандируют у суда в Киеве: «Юле – волю!»

В Киеве сегодня у здания Высшего специализированного суда Украины , где во вторник ожидается решение по кассации защиты на приговор экс-премьеру Украины Юлии Тимошенко по «газовому делу», собрались около тысячи ее сторонников.



Они скандируют «Юле – волю!», «Банду – геть!» и держат флаги объединенной оппозиции. Все подходы к зданию суда оцеплены милицией и бойцами спецназа внутренних войск. На соседних улицах припаркованы автозаки, передает Радио Свобода.



Сама лидер украинской оппозиции Юлия Тимошенко на заседании не присутствует, поскольку находится на лечении в харьковской больнице.



Защита экс-премьера Украины просит высшую судебную инстанцию страны признать незаконными решение Печерского районного суда Киева и апелляционного суда, в соответствии с которыми Юлия Тимошенко признана виновной в превышении полномочий при заключении газовых контрактов с Россией и приговорена к 7 годам лишения свободы. Решение Высшего специализированного суда может быть обжаловано в Европейском суде по правам человека.



Если суд сегодня отменит вердикт нижестоящих инстанций, Тимошенко может оказаться на свободе.