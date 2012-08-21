Федотов надеется, что Мосгорсуд отменит приговор по делу Pussy Riot

Глава Совета по правам человека при президенте России Михаил Федотов надеется, что приговор по делу троих участниц российской панк-группы Pussy Riot будет отменен Мосгорсудом.

Федотов заявил, что возглавляемый им совет в ближайшие дни примет специальный документ в связи с делом Pussy Riot. Он считает, что решение Хамовнического суда Москвы "войдет в историю" как пример судебной ошибки, поскольку в действиях участниц панк-группы в храме Христа Спасителя не было состава преступления.

Дело певиц из панк-группы Pussy Riot вызвало большой общественный резонанс не только в России, но и во многих странах мира. Приговор Марии Алехиной, Надежде Толоконниковой и Екатерине Самуцевич осудили как чрезвычайно жесткий или несправедливый многие политики и общественные деятели.

Напомним, судья Хамовнического суда приговорила на прошлой неделе к двум годам лишения свободы по обвинению в хулиганстве по мотиву религиозной ненависти в связи с устроенным ими "панк-молебном" "Богородица, Путина прогони" троих певиц.

Адвокаты осужденных девушек намерены подать кассационную жалобу в Мосгорсуд.