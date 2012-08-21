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Около 50 объектов социального назначения сейчас строится в Хабаровске

21 августа 2012, 10:07 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

Около 50 объектов социального назначения сейчас строится в Хабаровске
АмурПресс

Около 50 объектов социального назначения сейчас строится в Хабаровске – об этом заявил мэр города Александр Соколов во время своего объезда. Градоначальник посетил стройки, которые должны сдать в этом году.

В их числе новый спортивный комплекс на улице Чехова. В трехэтажном здании смогут заниматься гимнасты и борцы. Для каждого вида спорта выделены отдельные залы, здесь же будут проходить и соревнования. Придти «поболеть» за спортсменов смогут сразу двести человек. Рядом со спортивным комплексом заканчивается строительство современного многофункционального школьного стадиона с искусственным футбольным полем, синтетическими беговыми дорожками, баскетбольной площадкой, секцией для метания ядра, сообщили РИА "АмурПРЕСС" в пресас-службе администрации.

В этом году город получит сразу 440 мест в новых детских садах. Один из них на улице Вяземской – после реконструкции он сможет принять сразу сто малышей. Детский сад делают в соответствии с современными требованиями. Каждая группа – это комплекс, состоящий из игровой комнаты, спальни, буфета, санузла. Реконструкция дошкольного учреждения обойдётся городской казне в 35 миллионов рублей. Ещё один социальный объект – культурно-развлекательный комплекс (бывший ДК завода «Дальдизель»). Дворец культуры построили ещё в пятидесятые годы прошлого века, долгое время здание оставалось без ухода. В итоге протекла крыша, и большая часть конструкций сгнила. Пришлось полностью восстанавливать перекрытия, заново строить кровлю. После реконструкции в культурно-развлекательном комплексе будут работать спортивные секции, и появится зрительный зал на триста мест. Его оборудуют современным световым и музыкальным оборудованием.

Новейшая аппаратура разместится и в реконструированном кинотеатре «Хабаровск». Здесь откроются несколько кинозалов, боулинг, игровая зона, кафе. Сейчас здание уже полностью готово к внутренней и внешней отделке. Стоимость проекта составляет 700 миллионов рублей. Это в основном средства инвесторов. Если же говорить в целом о программе капитальных вложений на этот год, то на различные стройки городская казна потратит 2,2 миллиарда рублей.

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