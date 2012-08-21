Пассажиропоток аэропорта «Пулково» с начала года вырос на17,9%

Количество пассажиров на внутренних воздушных линиях составило 2 834 462 человека, что на 13,7% больше показателя за аналогичный период 2011 года.

Показатели функционирования аэропорта «Пулково» в рамках реализации стратегического инвестиционного проекта по развитию аэропорта международного уровня поставили новые рекорды. По итогам семи месяцев 2012 года пассажиропоток составил 6 218 712 человек, что на 17,9% больше показателя за аналогичный период 2011 года. Об этом сообщает пресс-служба Смольного. Так, пассажиропоток на международных воздушных линиях в страны дальнего зарубежья и в страны СНГ за семь месяцев 2012 года составил 3 384 250 человек, что на 21,6% больше количества пассажиров, перевезенных за 7 месяцев 2011 года. Количество пассажиров на внутренних воздушных линиях составило 2 834 462 человека, что на 13,7% больше показателя за аналогичный период 2011 года. Количество взлетно-посадочных операций за семь месяцев 2012 года увеличилось на 10,5% и составило 71 467 единиц.

Объем обслуженной максимальной взлетной массы составил 2 366 149 тонн, рост по сравнению с аналогичным периодом 2011 года достиг 12,1%. К 2039 году пропускная способность аэропорта будет увеличена до 35 млн. пассажиров в год, что позволит повысить пассажиропоток, открыть новые внутренние и международные рейсы. «Развитие аэропорта «Пулково» является первым в России опытом применения государственно-частного партнерства в авиационной отрасли. Позитивная динамика показателей «Пулково» за сравнительно недолгий срок осуществления проекта (программа по развитию и эксплуатации рассчитана на 2009-2039 года) подтверждает изначально качественный подход и продуманность проекта на стадиях его подготовки», – прокомментировал эффективность реализуемой программы Олег Лысков, исполняющий обязанности председателя Комитета по инвестициям и стратегическим проектам.