Начальником МУР будет назначен полковник Александр Трушкин

На должность начальника Московского уголовного розыска (МУР) будет назначен полковник Александр Трушкин.

Должность начальника МУР стала вакантной после того, как в начале августа генерал Олег Баранов, занимавший этот пост, был назначен начальником московской полиции.

Источники в Министерстве внутренних дел газеты "Известия" сообщили, что кандидатура Трушкина "уже утверждена и согласована - остались формальности". По информации издания, Трушкин согласился занять предложенный ему пост.

Трушкин - один из бывших подчиненных министра внутренних дел Владимира Колькольцева, в бытность его начальником московской полицией.

Александр Трушкин в ноябре 2009 года возглавил Управление собственной безопасности Москвы. Но в мае 2012 года он был отстранен от занимаемой должности и выведен за штат, где числится до сих по. Это произошло после публикаций в прессе, что у полковника якобы фальшивый диплом о высшем образовании, и он незаконно получал офицерские звания.

Летом 2011 года Трушкин стал фигурантом скандальной истории. На одной из улиц Москвы машину, за рулем которой находился Трушкин, остановил инспектор ГИБДД. Трушкин утверждал, что инспектор Алексей Сорокин вымогал у него взятку, а после того, как он предъявил служебное удостоверение, пытался сбежать. По версии СМИ, Сорокин сначала заявил, что Трушкин управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, предлагал ему взятку и устроил драку, а затем все вышеперечисленное опроверг.