Cайт Хамовнического суда взломали хакеры

Сайт Хамовнического суда Москвы подвергся хакерской атаке. Это подтвердила пресс-секретарь столичного суда Дарья Лях. Официальный сайт Хамовнического суда взломали сторонники группы Pussy Riot.

Напомним, 17 августа судья Хамовнического суда Марина Сырова приговорила трех девушек, устроивших панк-молебен в Храме Христа Спасителя, к двум годам лишения свободы по статье 213 "Хулиганство по мотивам религиозной ненависти и вражды".

"АН" сообщали, что на сайте суда сегодня утром звучали композиции панк-коллектива.

Ответственность за взлом взяла на себя американская хакерская группа Anonymus, передает Би-Би-Си.

На главной странице сайта Хамовнического суда основной текст заменен на политические лозунги. При загрузке сайта автоматически запускается воспроизведение одной из песен группы Pussy Riot. Хакеры также разместили лозунги "Свободу Pussy Riot!" и видеоклип гомосексуального содержания болгарского певца Азиса на песню "Мразиш". Этк композицию прослушали сегодня утром несколько тысяч человек.

В правом верхнем углу вместо российского герба размещен лозунг: "Сырное правосудие. Никакой логики – только хардкор". А правом верхнем углу сайта был размещен номер мобильного телефона с подписью: "Спросить Женю".

Напомним, три участницы группы Pussy Riot получили по два года колонии каждая. Поводом для уголовного преследования стал проведенный в храме Христа Спасителя "панк-молебен", критикующий президента Путина и патриарха Кирилла

Судья Хамовнического суда Марина Сырова посчитала выходку активисток грубым нарушением общепризнанных норм и правил поведения и заключила, что девушки могут исправиться только в изоляции от общества.

Помимо защиты сайтов важен еще и качетсвенный дизайн сайтов, чтобы пользователям было легко и наглядно на нем ориентироваться.