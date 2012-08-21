Суд признал, что перевозки заключенных в автозаках нарушают права человека

В России суд впервые признал, что перевозки заключенных в автозаках и вагонзаках нарушают права человека.

Специальные вагоны для перевозки осужденных — вагонзаки - имеют площадь не больше обычного купе.

Заключенные неоднократно пытались обжаловать в суде "пыточные условия" перевозки, оно суды эти жалобы регулярно отклоняли. Неожиданное решение принял Верховный суд Коми, рассматривая кассацию двух заключенных — Дмитрия Васильева и Аркадия Виноградова.

Первого сначала везли в автозаке в компании еще 13 заключенных, а потом посадили в вагонзак поезда "Воркута-Москва", где уже находились 11 человек. Виноградов вначале ехал в автозаке с 8 заключенными, после чего был помещен в вагонзак к 11 другим зэкам.

Решение суда, по словам защитника заключенных Эрнеста Мезака, дает им право взыскать денежную компенсацию морального вреда. Иски будут поданы к казне Российской Федерации, заключенные потребуют возместить им моральные и физические страдания в размере 80 тысяч рублей.

Правозащитники отмечают, что в таких условиях в России возят тысячи заключенных. Кроме того, в тех же условиях перевозятся и обвиняемые или подсудимые — граждане еще не признанные преступниками, а лишь находящиеся под следствием или судом. Нередко в "стакан" - одиночную камеру для тех заключенных, кого нужно отделить от остальных — часто сажают двух человек. При этом площадь "стакана" — около 0,4 кв. м.

Издание напоминает, что Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), еще в 2005 и 2008 году, рассмотрев похожие жалобы российских зэков, уже признавал, что камеры площадью 0,4, 0,5 и даже 0,8 кв. м непригодны для перевозки заключенного "независимо от времени нахождения автомобиля в пути".

Весной 2012 года ЕСПЧ снова указал на негуманность таких условий перевозок заключенных.

Автозаки и вагонзаки Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) используют для перевозки заключенных или арестантов, пишет газета "Московские новости". На митингах же обычно, если нет форс-мажора, используют оперативные автомобили полиции — это принципиально другие машины, хотя в народе их тоже называют автозаками.