На сайте Хамовнического суда зазвучали композиции панк-группы Pussy Riot

Сайт Хамовнического суда Москвы, осудившего троих участниц панк-группы Pussy Riot на два года года лишения свободы, взломан хакерами. На сайте суда сегодня утром звучали композиции панк-коллектива.

Ответственность за взлом взяла на себя американская хакерская группа Anonymus, передает Би-Би-Си.

В настоящий момент функциональная часть сайта полностью парализована. На сайте появляется сообщение: "Возникла проблема с сервером базы данных. Попробуйте обратиться к данной странице позже".

Напомним, три участницы группы Pussy Riot получили по два года колонии каждая. Поводом для уголовного преследования стал проведенный в храме Христа Спасителя "панк-молебен", критикующий президента Путина и патриарха Кирилла

Судья Хамовнического суда Марина Сырова посчитала выходку активисток грубым нарушением общепризнанных норм и правил поведения и заключила, что девушки могут исправиться только в изоляции от общества.

Приговор, вынесенный Сыровой, вызвал волну критики как со стороны общественности во всем мире.