В Киеве восстановлен крест жертвам репрессий, спиленный активистками Femen
20 августа 2012, 22:46 [ «Аргументы Недели. Украина» ]
В Киеве в понедельник восстановили крест жертвам политических репрессий, который 17 августа спилили и повалили активисты женского движения Femen.
«Сотрудники коммунальных служб восстанавливают спиленный крест. Они привезли к Октябрьскому дворцу отреставрированную часть и скрепят ее с помощью стальных деталей с основой», - написал днем 20 августа на своей странице Facebook Игорь Луценко.
По состоянию на 16.00 крест жертвам политических репрессий вновь стоит на прежнем месте, пишет «АН-Крым».
Напомним, в пятницу, 17 августа, активистки Femen спилили бензопилой и повалили крест жертвам политических репрессий в Киеве недалеко от Октябрьского дворца.
Против злоумышленниц возбудили уголовное дело по ч.2 ст. 296 (хулиганство, совершенное группой лиц – наказывается ограничением свободы на срок до 5 лет или до 4 лет заключения).
Памятный крест жертвам политических репрессий времен Сталина, установленный на холме над Майданом Независимости возле Октябрьского дворца в Киеве.
До Второй мировой войны там находилось управление НКВД, в котором проходили расстрелы.