В Киеве восстановлен крест жертвам репрессий, спиленный активистками Femen

В Киеве в понедельник восстановили крест жертвам политических репрессий, который 17 августа спилили и повалили активисты женского движения Femen.

«Сотрудники коммунальных служб восстанавливают спиленный крест. Они привезли к Октябрьскому дворцу отреставрированную часть и скрепят ее с помощью стальных деталей с основой», - написал днем 20 августа на своей странице Facebook Игорь Луценко.

По состоянию на 16.00 крест жертвам политических репрессий вновь стоит на прежнем месте, пишет «АН-Крым».

Напомним, в пятницу, 17 августа, активистки Femen спилили бензопилой и повалили крест жертвам политических репрессий в Киеве недалеко от Октябрьского дворца.

Против злоумышленниц возбудили уголовное дело по ч.2 ст. 296 (хулиганство, совершенное группой лиц – наказывается ограничением свободы на срок до 5 лет или до 4 лет заключения).

Памятный крест жертвам политических репрессий времен Сталина, установленный на холме над Майданом Независимости возле Октябрьского дворца в Киеве.

До Второй мировой войны там находилось управление НКВД, в котором проходили расстрелы.