Телеведущая, участница оппозиции Ксения Собчак сообщила, что Следственный комитет запросил у радиостанции "Эхо Москвы" записи эфиров с ее участием.

Радиостанция "Эхо Москвы" подтвердила эту информацию, отметив, что речь идет не только о Ксении Собчак, но и об Алексее Навальном, Илье Яшине и других оппозиционерах.

В своем микроблоге в Твиттере Собчак написала: "Полный сюр: позвонили с "Эха" и говорят, что у них официальное письмо от СК с просьбой предоставить мои эфиры и контактные телефоны".

По ее словам, Навальный в данный момент распечатывает стенограммы записей. "На их основании и дело "шить" будут?" - задается вопросом журналистка.

Напомним, 11 июня 2012 года в квартирах Ксении Собчак, Алексея Навального и Сергея Удальцова следственный комитет провел обыски в связи с их участием в митинге 6 мая на Болотной площади в Москве. Все они проходят свидетелями по уголовному делу о беспорядках на митинге. Фигурантами дела являются 16 человек, большинство из которых находятся под арестом.

Навальный проходит обвиняемым по другому уголовному делу. По версии следствия, в 2009 году он организовал хищение имущества государственного предприятия "Кировлес" на сумму 16 миллионов рублей.