Cлужебный Nissan Patrol Никиты Белых при нарушении ПДД поймали камеры ГИБДД

Служебный автомобиль Nissan Patrol губернатора Кировской области Никиты Белых попала в поле зрения системы видеофиксации. "Опять двойка" - назвал сюжет в своем блоге Белых, в котором рассказал, как все произошло.

По словам губернатора, в понедельник в Центр управления дорожным движением Кирова приехали журналисты "Первого городского" канала. Они попросили показать любой перекресток и зафиксировать любое нарушение. Первой машиной, нарушившей правила дорожного движения, оказался служебный губернатора. Камеры ГИБДД зафиксировали, как Nissan Patrol губернатора выехал за стоп-линию.

По утверждению Белых, его в машине не было. Водитель в автомобиле при этом был не тот, который нарушил правила в прошлый раз - месяц назад машину Белых поймали припаркованной на газоне блогеры.

"Я рад тому, что такие факты становятся достоянием общества. Это сигнал всем - перед Правилами дорожного движения в Кировской области все равны. И это действительно показывает нужность и важность работы по видеофиксации нарушений ПДД. Вот тут точно не будет никаких исключений вне зависимости ни от чего", - написал Никита Белых.