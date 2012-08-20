Дьякона, отказавшегося от сана из-за приговора Pussy Riot, уличили в пьянстве

Тамбовская епархия высказалась в отношении решения дьякона Сергея Баранова от сана. В епархии вспомнили, что заштатному клирику Сергию Баранову запретили служить в 1999 году за дерзновенное и неблагоговейное отношение к священническим одеждам.

Среди других нарушений называется непристойное сану поведение в обществе и распевание вульгарных песен, а также появление в храме перед совершением богослужения в нетрезвом состоянии.

"АН" сообщали, что дьякон Сергий написал официальное письмо на имя патриарха Московского и всея Руси Кирилла, в котором потребовал снять с себя священный сан. "Находиться в одной церкви с лжецами, стяжателями и лицемерами считаю для себя совершенно невозможным из соображений этики", - заявил он, комментируя приговор по делу участниц панк-группы Pussy Riot.

"Официальная позиция Церкви по делу лиц, совершивших кощунственный акт в Храме Христа Спасителя, выраженная в специальном заявлении Высшего Церковного Совета находится в полном соответствии с церковной традицией. Это документ, а не судебное решение, как почему-то считает диакон Сергий Баранов, отражает общецерковный взгляд на совершенное деяние, а также содержит просьбу о милосердии к тем, кто совершил грех богохульства и не желает в нем раскаиваться.

Прошение диакона Сергия Баранова о лишении его священного сана является целиком и полностью его самостоятельным выбором. Скорее всего, это прошение будет удовлетворено, поскольку быть священнослужителем против своей воли невозможно.

Не исключено, что для самого диакона Сергия Баранова добровольное прошение о снятия священного сана представляется единственным выходом из прискорбной ситуации, которая сложилась в ходе его диаконского служения, поскольку начиная с 1997 и по 2003 год он неоднократно подвергался прещениям за непристойное и разгульное поведение, злоупотребление алкоголем и неблагоговейное отношение к святыням, а приговор суда по резонансному делу, по-видимому, послужил для него лишь поводом", - говорится в пресс-релизе Тамбовской епархии.