Предполагаемый лидер банды из Кущевской Цапок вины не признает (ВИДЕО)

Краснодарский краевой суд в понедельник начал процесс по делу банды Цапка в станице Кущевская. Суд удовлетворил ходатайство подсудимых о рассмотрении дела с участием присяжных заседателей.

На предварительных слушаниях, прошедших в закрытом режиме, на скамье подсудимых были шесть человек - предполагаемый лидер банды Сергей Цапок, Вячеслав Цеповяз, Владимир Алексеев, Игорь Черных, Владимир Запорожец и дядя главаря преступной группы Николай Цапок.

Предполагаемый лидер банды Сергей Цапок не признает своей вины. Его адвокат Игорь Скрипка сообщил, тот факт, что пять подсудимых из шести выступали за рассмотрение уголовного дела с участием присяжных, говорит о том, что они не признают свою вину.

Подсудимые обвиняются в убийстве 12-ти человек в кубанской станице Кущевская в ноябре 2010 года и ряде других преступлений.

По версии следствия, всего участники банды Цапка, орудовавшей в Кущевской с 1998 по 2010 годы, убили 19 человек. Кроме того, как полагают следователи, два убийства участники банды не смогли довести до конца, поскольку в одном случае потерпевшему своевременно была оказана медицинская помощь, а в другом - пострадавшему удалось скрыться.

Вячеслав Цеповяз, с которым многие путали ранее осужденного Сергея Цеповяза, обвиняется по девяти статьям Уголовного кодекса, сообщает РИА Новости. На счету каждого из остальных обвиняемых, по данным следствия, от трех до 20 тяжких и особо тяжких преступлений, сообщал ранее СК, а лидер банды Сергей Цапок, по информации следствия, совершил 18 убийств.

В рамках расследования уголовного дела было проведено более 2 тысяч допросов, назначено более 600 экспертиз, проведено 8 тысяч осмотров документов и десятки других следственных действий. Материалы уголовного дела составили 477 томов.