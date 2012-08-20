Спецборт МЧС доставит в Москву 9 пострадавших в теракте в Ингушетии

Спецборт МЧС России самолет МЧС Ил-76, оборудованный тремя мобильными медицинскими модулями - забрал в понедельник из Беслана в Москву пострадавших при подрыве террориста-смертника в Ингушетии.

На борту девять пациентов, в том числе 12-летняя ЗалинаАрсанова. Девочка получила огнестрельные ранения два дня назад во время нападения на полицейского в Малгобеке. Также в Москву будет доставлена 75-летняя женщина из Назрани, которая подключена к аппарату искусственной вентиляции легких.

Как сообщили в пресс-службе ГУМЧС по республике Ингушетии, состояние семерых пациентов оценивается как стабильно тяжелое, двоих - как крайне тяжелое.

В пути пострадавших сопровождают 11 врачей отряда "Центроспас" и шесть специалистов ВЦМК "Защита", а также психолог центра экстренной психологической помощи МЧС России.

Бомба мощностью порядка 10 килограммов в тротиловом эквиваленте была взорвана в воскресенье на похоронах полицейского Илеза Коригова, погибшего в субботу в результате обстрела. При взрыве погибли восемь человек, в том числе смертник, пострадали 15. По данным совбеза Ингушетии, все погибшие, кроме смертника, были сотрудниками полиции.

Сотрудники правоохранительных органов установили личность террориста - им оказался Хамзат Альдиев, 34-летний житель селения Аршты Сунженского района республики, разыскивавшийся вместе со своим братом как участник незаконного вооруженного формирования, передает РИА Новости.

Коригов был обстрелян на улице Осканова в Малгобеке. Позднее он скончался в больнице. Пули также попали в случайную прохожую - Залину Арсанову, которая была доставлена в больницу. Девочку прооперировали и перевели в общую палату.