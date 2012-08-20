В Москве первый участок ЧТК откроют ко Дню города

В Москве через две неделе ко Дню города откроют новый участок дороги. Эстакада основного хода Четвертого транспортного кольца свяжет шоссе Энтузиастов с Измайловским шоссе.

Планируется, что со временем новый участок ЧТК разгрузит шоссе Энтузиастов, что серьезно улучшит транспортную ситуацию на востоке города.

В понедельник ход строительства технологически сложнейшего участка - более 25 километров дорожного полотна между Измайловским шоссе и шоссе Энтузиастов - проинспектировал мэр Москвы Сергей Собянин.

Открытие нового участка пройдет в День города Москвы, который в этом году выпадает на 1-2 сентября.