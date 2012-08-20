Шойгу убедил Путина: Подмосковье получит компенсацию за расширение Москвы

Президент РФ Владимир Путин поручил Минфину и Минэкономразвития совместно с властями Подмосковья и Москвы оценить потери Московской области от передачи земель. Подмосковью компенсируют налоговые потери, связанные с передачей части ее земель Москве.

Путин дал поручение Минфину и Минэкономразвития совместно с представителями Шойгу и мэра столицы Сергея Собянина до 1 октября оценить потери Подмосковья и представить в Кремль предложения по их компенсации.

В конце мая губернатор Подмосковья Сергей Шойгу написал Владимиру Путину письмо, в котором просил ежегодно перечислять в бюджет региона по 35 миллиардов рублей. Шойгу отмечал, что упущенные доходы для области будут каждый год расти на 10 миллиардов рублей.

В начале июня Шойгу обратился к правительству с просьбой о списании значительной части долга Подмосковья перед федеральным бюджетом. Как рассказал изданию представитель Минфина, речь идет о части долга в 31,6 миллиарда рублей, которые требуется погасить в ближайшие три года. Общий долг Подмосковья в настоящий момент оценивается в 150 миллиардов рублей.