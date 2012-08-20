Министерство труда России разработало проект реформы системы оплаты труда бюджетных работников до 2018 года. Ведомство уже направило в правительство проект программы поэтапного повышения оплаты труда бюджетников, основанной на переходе на "эффективный контракт".

В ходе реформы планируется увязать доходы чиновников с достижением конкретных показателей качества и количества оказываемых ими услуг. Около трети средств, необходимых на реформу, планируется сэкономить за счет реорганизации неэффективных государственных учреждений. Остальные деньги должны поступить из госбюджета.

Согласно документу, средняя заработная плата врачей, преподавателей вузов и научных работников должна быть вдвое выше средней по региону, пишет "Коммерснтъ". Доходы младшего и среднего медицинского персонала, преподавателей профучилищ и социальных работников должны вырасти до средней зарплаты по региону.

Напомним, в середине июля президент РФ Владимир Путин сообщил, что новая программа увеличения оплаты труда бюджетников должна быть принята до 1 декабря 2012 года.