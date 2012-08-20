Диакон отказался от сана из-за приговора участницам Pussy Riot

Диакон Сергий Баранов из Тамбовской области возмутился приговором участницам российской панк-группы Pussy Riot и хочет отказаться от сана. Заштатный клирик Тамбовской епархии диакон отец Сергий Баранов (в миру — Сергей Баранов) обратился с открытым письмом к патриарху Кириллу.

По признанию диакона, он остается верующим христианином, но считает для себя невозможным по этическим соображениям "находиться в одной Церкви с лжецами, стяжателями и лицемерами", пишет газета "Ведомости".

"Девушек из Pussy Riot осудили фактически не по уголовной статье, а по морально-нравственным понятиям раннего Средневековья. И вот согласно этим понятиям Русская Православная Церковь позиционируется как такой, моральный, нравственный эталон в нашем обществе с подачи государства. Этот процесс стал тяжелым ударом по Церкви. Для тысяч людей стало окончательно ясно, что наша церковь отделена не от государства — наша церковь сама себя отделила от Бога и истинно верующих людей. Верующих не станет меньше, а вот желание ходить в храм у многих уже пропало", — написал главе РПЦ отец Сергий.

По признанию Баранова, он остается верующим христианином, но считает для себя невозможным по этическим соображениям "находиться в одной Церкви с лжецами, стяжателями и лицемерами".