Креативный подарок - гроб - сделали на юбилей чиновнику коллеги

Оригинальное поздравление и креативный подарок к юбилею чиновнику в Нижегородской области закончилось судом. Пильнинский районный суд Нижегородской области приступил к рассмотрению иска экс-главы Пильнинского муниципального района к жителю поселка Пильна, действующему депутату Земского собрания, о компенсации морального вреда.

Бывший глава Пильнинского муниципального района заявил, что местный депутат накануне дня рождения подарил ему гроб. Причем этот подарок экс-глава района обнаружил у себя под окнами, сообщает Вести.ру.

По признаю юбиляра, размещение гроба он воспринял как унижение его чести и достоинства. Он считает, что тем самым даритель нанес ему моральный вред и просит взыскать с ответчика компенсацию в размере 250 тысяч рублей.

По данным местных СМИ, этот подарок был преподнесен бывшему главе МСУ Пильнинского района, а ныне депутату местного Земского собрания Анатолию Дудкину. Посмеявшись, тот обратился в полицию, и вскоре сотрудники правоохранительных органов установили личность хозяина креативного подарка. Им оказался коллега Анатолия Петровича по Земскому собранию.

Шутки шутками. Но уголовное дело возбуждено - по ч.1 ст. 130 УК РФ "Оскорбление".