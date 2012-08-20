Собянин выплатит дополнительные премии призерам Олимпиады

Правительство Москвы выплатит призерам Олимпийских игр в Лондоне, выступающих за регион, дополнительные денежные премии.

В понедельник в мэрии Москвы проходит чествование чемпионов и призеров Олимпиады-2012, выступающих за российскую столицу. Градоначальник Сергей Собянин Приветствуя спортсменов, заявил, что золотые медалисты получат дополнительно премию в размере 4 миллиона рублей, серебряные - 2,5 миллиона, бронзовые - 1,7 миллиона.

Напомним, сборная России на Олимпийских играх-2012 в Лондоне заняла четвертое общекомандное место, завоевав в общей сложности 24 золотых, 26 серебряных и 32 бронзовые медали.