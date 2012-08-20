Что думает Митволь о Чириковой, Стрельченко и различных проблемах Химок

Олег Митволь, возможно, новый мэр подмосковных Химок рассказал, что что он думает о Евгении Чириковой, Владимире Стрельченко, транспортных и экологических проблемах этого города.

Бывший префект Северного административного округа Москвы и экс-заместитель главы Росприроднадзора заявил, что еще не принял решение, выдвигаться ли ему в мэры Химок.

По словам Митволя, «решение огласит центральный совет нашей партии «Альянс зеленых - народная партия», когда официально объявят о начале выборов". Он пояснил, что пойти в химкинскую администрацию - это было решение его коллег по партии, которые предлагают выдвинуть его кандидатуру на выборах.

Митволь напомнил, что у него большой управленческий опыт. Олег Митволь два года работал префектом САО Москвы, который в пять раз больше Химок, пишут «Московские новости».

Он изложил проблемы, которые принесло в Химки правление господина Стрельченко.

По словам Митволя, в Химках «большинство предприятий ЖКХ фактически приватизированы братом бывшей жены Стрельченко, Галины - господином Эдвардом Рагиным. Из-за этого в Химках, несмотря на немосковские зарплаты, очень высокие тарифы ЖКХ».

Митволь обозначил главные проблемы Химок: ЖКХ, также главные сложности связаны с точечной застройкой, отсутствием нормальной связи с Москвой. Он даже предложил, как можно изменить транспортную ситуацию. Митволь отметил, что Евгения Чирикова хочет соединить Химки и Москву линией метро. Но существует финансовый вопрос. Он считает, что нужно вести переговоры с Москвой о строительстве станции метро, следующей за «Речным вокзалом», а также необходимо увеличить количество автобусных маршрутов, с учетом тех транспортных развязок, которые в этом районе есть.

«АН» сообщали, что Владимир Стрельченко больше не мэр Химок.

В минувшие выходные выборы мэра Химок обсуждались в Химкинском лесу. Оппозиционеры Алексей Навальный и Сергей Удальцов предложили кандидатом на выборы Евгению Чирикову.

По словам Чириковой, для нее это непростое решение, но она будет балотироваться в мэры Химок. Собрание проходило в Химкинском лесу. На нем присутствовали в основном экологи, люди, которых интересует проблема Химкинского леса.