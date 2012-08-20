Виталий Минаков в Брянске встретится с Дионом Старингом

17 сентября в Брянске в 69-ю годовщину освобождения города от немецко-фашистских захватчиков состоится очередной представительный турнир FIGHT NIGHTS, одним из главных организаторов которого является газета "Аргументы неделi". Главным его событием станет последний поединок Виталия Минакова (8-0) в России накануне дебюта в Bellator. Соперником непобеждённого российского тяжеловеса станет голландец Дион Старинг (24-7) по прозвищу «Солдат».



Для уроженца Брянска Виталия Минакова этот турнир крайне важен, ведь уже в октябре ему предстоит старт в турнире-восьмёрке Bellator, в котором выступят такие известные бойцы как Бретт Роджерс, победитель гран-при пятого сезона Эрик Приндл и его финалист Тьягу Сантус, а также ещё один россиянин Руслан Магомедов. Нынешний соперник Минакова 34-летний голландец Старинг представляет известный клуб Golden Glory и провёл на ринге свыше 30 боёв.



Почти половину своих побед он одержал нокаутами, но при этом обладает приличными навыками в партере. Старинг предпочитает вести бой в левосторонней стойке. За свою карьеру он встречался с такими известными мастерами, как Антонью Рожериу Ногейра, Петер Грэм, Дамиан Грабовский. Свой крайний поединок Старинг провёл в Москве, где досрочно победил Романа Савочку на турнире Ultimate Glory 14 в мае прошлого года. В свою очередь Минаков в июне на седьмой "Битве под Москвой" расправился нокаутом в первом раунде с ветераном UFC Эдди Санчесом.



Другим важным поединком станет защита титула чемпиона Европы в легчайшем весе Али Багаутиновым (7-2). Напомним, что этот пояс Али завоевал на том же турнире "Битва под Москвой 7", победив по очкам финна Микаэля Силандера. Соперник Багаутинова на турнире в Брянске будет определён позже.



Легковес Иван Косов (1-6) вернётся на ринг FIGHT NIGHTS после прошлогоднего поражения от Багаутдина Абасова. Прервать серию неудач чемпион России по боевому самбо попытается в поединке с армянским бойцом, проживающем в Белоруссии Арнольдом Ваньяном (3-1), который также свой последний бой проиграл Мусе Амагову.



В рамках вечера пройдёт и один бой по правилам боевого самбо с участием четырёхкратного чемпиона мира Алексея Гагарина. Соперник дебютирующего в FIGHT NIGHTS брянского бойца будет определён позже. Традиционный женский бой в рамках FIGHT NIGHTS в этот раз украсит многократная чемпионка мира и Европы по кикбоксингу Светлана Кулакова. На июньском турнире в Перми она провела свой крайний бой, победив по очкам Альфию Иштрякову. Брянская школа боевых искусств будет представлена на турнире ещё одним бойцом. На ринг поднимется 21-летний мастер спорта по боевому самбо Николай Алексахин (1-1). В марте этого года он одержал первую профессиональную победу по правилам ММА над Романом Мироненко.

ММА, 90, 2х5 Артур Астахов – Сергей Классен

ММА, 70, 2х5 Даниял Асильдаров - Дмитрий Сильнягин

ММА, 77, 2х5 Иван Косов - Арнольд Ваньян ( Армения )

ММА, 77, 2х5 Николай Алексахин - ТВА

К1, 65, 3х3 Светлана Кулакова - ТВА

Боевое самбо, 80, 3х3 Алексей Гагарин – ТВА

ММА, 59, 3х5 Али Багаутинов – ТВА

ММА, св 93, 2х5 Виталий Минаков - Дион Старринг ( Голландия )