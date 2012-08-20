Второе дело возбуждено в отношении министра спорта и туризма Камчатского края

Расследуется второе уголовное дело по статье "получение взятки" в отношении министра спорта и туризма Камчатского края Виктора Кравченко, обвиняемого ранее следствием в совершении мошенничества.

Следствие считает, что в декабре 2011 года Кравченко, достоверно зная о нарушении коммерческим предприятием условий госконтракта на поставку горнолыжного инвентаря, за невыполнение ряда действий, входящих в его должностные полномочия, по применению к данному предприятию штрафных санкций за нарушение сроков поставки получил от соучредителя данного предприятия взятку в виде денежных средств в размере двух миллионов рублей.