В Царском Селе время собирать яблоки

Сегодня в ГМЗ «Царское Село» впервые пройдет акция «Яблочный полдень». Сотрудники музея и члены Клуба друзей Царского Села соберут урожай ранних сортов яблок в комплексе «Верхние теплицы» в Александровском парке.

Музыкальным сопровождением акции станут мелодии на «яблочные» темы. Сотрудники музея-заповедника расскажут о традициях выращивания плодовых деревьев в Царском Селе, поделятся историческими «яблочными» рецептами, проведут небольшую экскурсию по саду. Завершится «яблочный полдень» чаепитием с пирогами. Часть собранного урожая выставят в корзине при входе в Екатерининский парк – посетителей угостят царскосельскими яблоками.