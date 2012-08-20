Шпорт и Кобяков обсудили межгосударственные проекты

Сегодня двустороннее сотрудничество между Хабаровским краем и Беларусью обсудили сегодня Губернатор Вячеслав Шпорт и Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь Андрей Кобяков. «Перспективы для дальнейшего сотрудничества есть. Нас интересует участие в кластере авиа и судостроения, который сейчас создается на территории Хабаровского края" - сказал господин Кобяков.



"Нам важно войти в мощную производственную кооперацию, для того, чтобы активно принимать участие в проектах, реализуемых в рамках промышленного кластера региона», - отметил Андрей Кобяков. Приветствуя гостей Вячеслав Шпорт отметил: «Хабаровский край и Республику Беларусь связывают многолетние дружеские отношения. Между предприятиями установились устойчивые хозяйственные отношения. Торгово – экономические связи наиболее активно развиваются в области поставок машин, оборудования и техники белорусского производства. Горнодобывающие, сельскохозяйственные предприятия края используют карьерную технику, комбайны, тракторы, произведенные в Республике Беларусь. В крае широко представлены товары народного потребления Активно развивается сотрудничество в области культуры». Однако, как сказал Губернатор, сегодня необходимо придать импульс развитию торгово – экономических отношений, сообщили РИА "АмурПРЕСС" в пресс-службе краевого Правительства.

По словам Вячеслава Шпорта, уровень взаимоотношений между Хабаровским краем и Республикой Беларусь, который достигнут сегодня, является хорошей базой для дальнейшего сотрудничества. «Я уверен в том, что у Хабаровского края и Республики Беларусь имеется большой потенциал сотрудничества во всех областях и убежден в том, что ваш визит будет способствовать существенному продвижению отношений между нашим краем и Республикой Беларусь,» - подчеркнул Губернатор.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь Андрей Кобяков подчеркнул, что Хабаровский край и Республику Беларусь разделяют многие тысячи километров, но удаленность не должна быть препятствием для дальнейшего развития отношений.

В ходе встречи стороны договорились о взаимодействии при реализации совместных проектов. По итогам официального визита делегации республики Беларусь в регион будет подписан протокол о сотрудничестве между Хабаровском краем и Республикой Беларусь до 2014 года.