У Белого дома проходит митинг оппозиции

В Москве прошел митинг оппозиции у Белого дома, приуроченный к годовщине событий 19 августа 1991 года. Акция началась в 16:30 на пересечении Дружинниковской и Рочдельской улиц.



Мероприятие ведут ответственный секретарь политсовета «Солидарности» Михаил Шнейдер и Наталья Пелевина. Митинг у Белого дома начался с минуты молчания в память о жертвах путча. Перед собравшимися уже выступили Борис Немцов, Михаил Касьянов и Лев Пономарев, передает РСН. Собравшиеся требуют прекратить репрессии против оппозиции и отпустить политзаключенных.