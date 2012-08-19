Патриарх Кирилл: Без бога невозможно построить благополучное общество

Патриарх Кирилл заявил о том, что без бога невозможно построить благополучное общество. В воскресенье глава РПЦ со своим польским коллегой возглавил литургию на Святой горе в Польше.



«День Преображения Господня учит нас тому, что никакое развитие, в том числе и общественное развитие, которое не принимает в себя Божественной энергии, не приведет род человеческий к спасению и благополучию», - сказал патриарх, обращаясь к тысячам паломников во время богослужения, передает РСН.