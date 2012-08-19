Муж Надежды Толоконниковой готов поменяться местами с Pussy Riot

Муж Надежды Толоконниковой Петр Верзилов заявил о том, что готов поменяться местами с осуждёнными участницами панк-группы Pussy Riot.



"Я бы с удовольствие поменялся местами с Надей и с другими девочками", - заявил Верзилов, передает РСН. "Я уверен, что в России много людей, которые хотели бы сделать то же самое", - подчеркнул муж Надежды Толоконниковой. По его словам, если бы Pussy Riot знали изначально, чем закончится панк-молебен в храме Христа Спасителя, они все равно не отменили бы акцию. "Всё что произошло, произошло правильно", - заметил Верзилов.

