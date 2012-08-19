В праздничном Ураза-Байрам в Москве приняли участие почти 200 тысяч ВИДЕО

Более 170 тысяч человек отметили в Москве мусульманский праздник Ураза-Байрам (праздник завершения поста). Празднества проходили во всех московских мечетях, а также на территории выставочного центра парка Сокольники и в Лужниках.



В Соборной мечети на торжественной молитве присутствовали более 90 тысяч человек. На празднование Ураза-Байрама отведено еще два дня. Значительную часть молящихся в российской столице составили трудовые мигранты.



Никаких происшествий зафиксировано не было. В Москве во время мусульманского праздника было ограничено движение автотранспорта. Сейчас оно снято.



