Начал свое вещание первый российский исламский телеканал

К празднику Ураза-Байрам приурочено открытие первого исламского российского телеканала - "Аль-РТВ". Он начнет свою трансляцию через спутниковое телевидение в пакете "Триколор".

«А с 2015 года, когда страна перейдет на цифровое телевидение, будет более доступен", - сообщил ИТАР-ТАСС член общественного совета телеканала "Аль-РТВ" глава московского муфтията Центрального духовного управления мусульман Альбир Крганов.

"Это долгожданный проект. Российские муфтии во время встреч с президентом обращались с просьбой содействовать в открытии мусульманского телеканала, - отметил он. - Сегодня люди меньше читают книги, а больше смотрят в интернет и в телевизор. Их нужно как-то просвещать".

Организаторы при составлении программ старались соблюдать принцип золотой середины: в них будут и проповеди, и кулинарные рецепты, и передачи об истории и культуре исламского мира. Муфтий подчеркнул, что это будет "светский телеканал по примеру православного телеканала "Союз".

Среди учредителей "Аль-РТВ" - заместитель генерального директора ВГТРК Рифат Сабитов. Главный редактор - вице- президент Евразийской академии телевидения и радио Рустам Арифджанов. Директор – Игорь Аксенов. В общественный совет исламского телеканала входят председатель Совета муфтиев России Равиль Гайнутдин, муфтий Татарстана Ильдус Файзов, председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа Шафиг Пшихачев и другие деятели мусульманского сообщества.

Вещание «Аль-РТВ» распространится на восемь регионов России: Башкортостан, Татарстан и шесть республик Северного Кавказа. Программы будут на русском языке.