В Москве опять стреляют по автобусам

После перерыва в Москве вновь зарегистрированы случаи обстрела пассажирского транспорта из пневматического оружия. Два происшествия произошли еще в пятницу ранним утром.

На Щелковском шоссе в районе автовокзала неизвестный сначала выстрелил в автобус Mercedes, следовавший по маршруту “Чебоксары — Москва”, одно из боковых стекол салона разбито с левой стороны. А через несколько минут в нескольких десятках метров от первого места происшествия, так же выстрелом из пневматического оружия было повреждено окно салона автобуса Setra маршрута Шуя — Москва, сообщают vesti.ru.

Пострадавших, к счастью, нет.



