Начальник следствия ОВД Гагаринского района Москвы арестован за крупную взятку

В Москве Хамовнический суд в субботу санкционировал арест главы следственного отдела ОМВД Гагаринского района, подозреваемого в получении взятки в размере 90 тысяч евро.

В столичном ГУМВД ранее сообщили, что начальник следственного отдела полиции Гагаринского района Москвы и его заместитель были задержаны при получении взятки в крупном размере в минувшую пятницу.

Следствием установлено, что высокопоставленный полицейский вымогал взятку в обмен на смягчение до условного наказания обвиняемому в мошенничестве в особо крупном размере.

Арестован также заместитель главы следственного отдела ОМВД Гагаринского района.

Суд постановил заключить под стражу начальника следственного отдела ОМВД Гагаринского района Ахмедзянова и его заместителя Белова на два месяца, то есть, до 17 октября 2012 года, сообщает РАПСИ.

Полицейские уволены из органов внутренних дел. Их непосредственные руководители привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.