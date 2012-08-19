Начальник следствия ОВД Гагаринского района Москвы арестован за крупную взятку
19 августа 2012, 12:58 [ «Аргументы Недели. Москва» ]
В Москве Хамовнический суд в субботу санкционировал арест главы следственного отдела ОМВД Гагаринского района, подозреваемого в получении взятки в размере 90 тысяч евро.
В столичном ГУМВД ранее сообщили, что начальник следственного отдела полиции Гагаринского района Москвы и его заместитель были задержаны при получении взятки в крупном размере в минувшую пятницу.
Следствием установлено, что высокопоставленный полицейский вымогал взятку в обмен на смягчение до условного наказания обвиняемому в мошенничестве в особо крупном размере.
Арестован также заместитель главы следственного отдела ОМВД Гагаринского района.
Суд постановил заключить под стражу начальника следственного отдела ОМВД Гагаринского района Ахмедзянова и его заместителя Белова на два месяца, то есть, до 17 октября 2012 года, сообщает РАПСИ.
Полицейские уволены из органов внутренних дел. Их непосредственные руководители привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.