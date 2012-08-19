Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил мусульман с праздником Ураза-Байрам. В поздравительной телеграмме главы российского правительства говорится, что сегодня "российская умма переживает подлинное возрождение – возводятся новые мечети, создаются университеты".

Медведев подчернул важность того, что в многонациональном и многоконфессиональном государстве последователи традиционного ислама активно участвуют в общественной жизни страны и способствуют сохранению гражданского мира и согласия. Дмитрий Медведев пожелал всем мусульманам здоровья и благополучия.

В Москве молитвы сегодня пройдут не только в четырех мечетях, но в парках и на стадионах. Как и прошлом году, будет задействован один из павильонов в "Сокольниках", физкультурный комплекс "Изумрудный" в Южном Бутово, и впервые — "Лужники".

Совет муфтиев России предложил построить по одной мечети в каждом из административных округов Москвы, в которой в настоящее время проживает 2 миллиона мусульман.

Президент РФ Владимир Путин также поздравил мусульман России с наступлением праздника Ураза-байрам, знаменующего окончание священного месяца Рамадан. Путин пожелал российским мусульманам благополучия, здоровья, успехов в добрых делах.