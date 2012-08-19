Совет муфтиев предлагает построить по мечети в каждом округе Москвы

Совет муфтиев России предлагает построить по одной мечети в каждом из административных округов Москвы, в которой в настоящее время проживает уже 2 миллиона мусульман. Об этом сообщил председатель Совета муфтиев Равиль Гайнутдин.

В Москве на данный момент есть четыре мечети, кроме того, строится новый комплекс Московской соборной мечети. Однако все верующие в мечети уже не вмещаются, по большим мусульманским праздникам прилегающие к ним улицы заполнены совершающими намаз.

"Мы поставили перед московскими властями вопрос о необходимости строительства мечетей - хотя бы по одной мечети в каждом округе города Москвы. Сейчас идут проработки, наши запросы изучаются. Вопрос еще окончательно не решен", - сказал Гайнутдин перед началом намаза по случаю праздника Ураза-байрам и завершения поста в месяце Рамадан, сообщает РИА Новости.

В то же время он добавил, что руководство столичных административных округов, префектур уже занимается подбором возможных мест для строительства новых мечетей.

"То, что сегодня строится комплекс Московской соборной мечети, который будет вмещать 10 тысяч молящихся, - это не выход из положения, потому что с каждым годом количество мусульман в городе Москве растет. В Пекине на 250 тысяч мусульман имеется более 70 мечетей, а в Москве на 2 миллиона имеется всего четыре мечети, - это уже говорит само за себя", - отметил председатель Совета муфтиев.

Молельный зал на территории Московской соборной мечети уже к 5.30 заполнился верующими, а праздничная проповедь и намаз начались в 7.00.

Ранее «АН» писали, что в Москве построят самую большую России мечеть.







