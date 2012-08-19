В России сегодня отмечается День Воздушного Флота (ФОТО)

В России сегодня отмечается День воздушного флота России ‑ профессиональный праздник летчиков и всех работников авиационной инфраструктуры страны. Этот день отмечается в Российской Федерации ежегодно, в третье воскресенье августа в соответствии с постановлением Президиума Верховного Совета РФ от 28 сентября 1992 года "Об установлении праздника День воздушного флота России".

С 1997 года День воздушного флота является профессиональным праздником для коллективов предприятий и организаций, работников и ветеранов гражданской авиации. Военные летчики свой праздник ‑ День Военно‑воздушных сил, отмечают 12 августа.

Традиционно в День воздушного флота проводятся праздничные мероприятия.В России сейчас парк воздушных судов содержит более 6 тысяч единиц техники. По состоянию на август 2012 года полёты по территории России осуществляются по 1337 воздушным линиям. Указанные линии обслуживаются 62 авиакомпаниями, треть из них работает исключительно на региональных маршрутах, сообщает РИА Новости.

По итогам 2011 года пассажирооборот гражданской авиации составил более 166,7 миллиардов пассажиро‑километров, грузооборот - 4,9 миллиардов тонн‑километров, всего по итогам прошедшего года перевезено более 64 миллионов пассажиров.

День Воздушного флота России и 100-летие Военно-воздушных сил страны отметили авиашоу в Башкортостане и Воронеже.

Авиашоу в Башкирии состоялось на двух площадках - на Калмацких озерах около Международного аэропорта "Уфа" и на аэродроме "Первушино", расположенном в Кушнаренковском районе. В ходе демонстрационных полетов группа из четырех самолетов продемонстрировала мастерство группового, одиночного и встречного пилотажа - на земле зрители апплодировали и кричали от восторга. Зрители наблюдали за показательными выступлениями самолетов Уфимского авиастроительного предприятия "Кондор", демонстрационными полетами четырехместной "Цессны-172" и вертолета "Robinson R-44".

В Воронеже торжества состоялись на военном аэродроме Балтимор, где дислоцируется 7000-я гвардейская авиационная Борисовско-Померанская база, которая в скором времени может стать крупнейшей в России.

Неделю назад настоящий подарок всем любителям авиации сделало командование ВВС. Напомним, на базе аэродрома ЛИИ имени М.М.Громова в подмосковном Жуковском состоялось грандиозное авиашоу. В небе прошли практически все самолеты, стоящие на вооружении отечественной боевой и военно-транспортной авиации, свой пилотаж показали лучшие авиагруппы мира, в воздух поднялись самолеты времен Первой и Второй мировых войн. (ФОТОРЕПОРТАЖ "АН")







