Бывший «король игорного бизнеса» Петербурга вложил деньги в израильский газ

Бывший «король игорного бизнеса» Петербурга, грузинско-еврейский миллиардер Михаил Мирилашвили приобрел 5.2% акций израильской компании «Ахшара Энергия», которая занимается разведкой газовых месторождений на израильском шельфе. Об этом сообщает IsraelInfo со ссылкой на издание TheMarker.



По данным издания, Мирилашвили, отсидевший ранее 8 лет в российской тюрьме по обвинению в похищении и убийстве двух человек, заплатил за свою долю компании 40 млн шекелей (прим. 11, 5 млн долларов).



Бизнесмен вышел на свободу всего 4 года назад. Михаил Мирилашвили с отцом Михаилом и братом Константином репатриировались в Израиль и получили израильское гражданство в 1995 году, но их бизнес и центр жизни остался в России, где предпринимателям принадлежала сеть казино, отелей, ресторанов и других заведений. Константин Мирилашвили перебрался в Израиль на постоянное жительство в 2007 году, пояснив российским журналистам, что оттуда «удобнее управлять бизнесом».



Старший брат Михаил, известный в Грузии и Петербурге как «Миша Кутаисский» или «МММ», приехал в Израиль в 2009 году, отсидев восемь лет в российской тюрьме по обвинению в похищении и убийстве двух бандитов, причастных к похищению его отца. Константин также был подозреваемым по этому делу и на время следствия уезжал в Израиль, но дело против него закрыли, и бизнесмен в 2002 году вернулся в Россию.