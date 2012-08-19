Известный блогер, юрист и политик Алексей Навальный запустит новый проект «РОСЖКХ». На заседании «Белого форума» под Петербургом исполнительный директор Фонда Владимир Ашурков сообщил, что проект будет функционировать по аналогии с «Роспилом» и «Росямой» и начнет работтаь с осени.

В планах организаторов перенести борьбу с российскими коррупционерами за пределы страны. По словам Ашуркова, в ряде зарубежных стран уже принято законодательство для «реальной» борьбы с коррупцией и власти этих стран «с удовольствием принимают те депеши, которые мы высылаем (по конкретным коррупционным делам), но им хотелось бы иметь более серьезные улики», передает «Эхо Москвы».

«Фонд борьбы с коррупцией» был создан юристом и политиком Алексеем Навальным в 2011 году. Некоммерческая организация объединяет все проекты Навального и занимается сбором средств на их работу.