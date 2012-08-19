Мусульмане Петербурга соберутся в Соборной мечети на праздник Ураза-байрам

Мусульмане Петербурга в воскресенье, 19 августа, будут праздновать Ураза-байрам - один из главных дней исламского календаря, знаменующий завершение поста, который длился в течение священного месяца Рамадан.



Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, для обеспечения общественного порядка и безопасности во время проведения праздничных мероприятии будет задействовано более 500 сотрудников полиции.

Мероприятия, посвященные мусульманскому празднику, состоятся с 9.00 до 11.00 МСК. В связи с этим в Петроградском районе вводится временное ограничение дорожного движения.



По данным пресс-службы ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, начиная с 19.00 МСК 18 августа и до окончания мероприятий 19 августа, запрещена парковка транспорта на Кронверкском проспекте на участке от улицы Куйбышева до Каменноостровского проспекта и в Конном переулке.



В период с 7.00 до 12.00 19 августа полностью для движения транспорта (за исключением общественного) закрывается Кронверкский проспект на участке от улицы Куйбышева до Каменноостровского проспекта.

Управление ГИБДД по региону просит водителей отнестись с понимаем к возникшим изменениям в схеме движения и выбирать альтернативные маршруты.



Добавим, что утром в воскресенье, 19 августа, на один час будет закрыт вход на станцию «Горьковская», рядом с которой находится Соборная мечеть Петербурга. Вестибюль «Горьковской» будет закрыт на вход с 10.45 МСК минут до 11.45. В этот период станция будет работать только на выход.



В этот день в мечетях всего мира пройдут торжественные службы. Ураза-байрам считается одним из главных дней исламского календаря. По преданию, именно в этот день Аллах ниспослал пророку Мухаммеду первые стихи Корана. Праздник продолжится три дня.