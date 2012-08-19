Мусульмане отмечают один из главных праздников ислама — Ураза-Байрам

Мусульмане во всем мире в воскресенье отмечают один из главных праздников ислама — Ураза-Байрам. Праздник разговенья или Ид аль-Фитр знаменует собой окончание Рамадана — священного месяца поста.

В Москве молитвы пройдут не только в четырех мечетях, но в парках и на стадионах. Как и прошлом году, будет задействован один из павильонов в "Сокольниках", физкультурный комплекс "Изумрудный" в Южном Бутово, и впервые — "Лужники".

Президент РФ Владимир Путин поздравил мусульман России с наступлением праздника Ураза-байрам, знаменующего окончание священного месяца Рамадан.Владимир Путин пожелал российским мусульманам благополучия, здоровья, успехов в добрых делах.

Губернатор Нижегородской области Сергей Потапов примет участие в мусульманском религиозном празднике Ураза - Байрам. Глава региона поздравит с праздником прихожан Соборной мечети и пообщается в неформальной обстановке с духовенством.

Сегодня же начнет свою работу первый мусульманский телеканал в России "Аль-РТВ", созданный по инициативе крупнейших исламских организаций страны.

Основной целью "Аль-РТВ" называют донесение до широкой общественности истинных ценностей ислама.

Ураза-байрам – праздник разговенья, знаменует завершение поста в месяце Рамадан. Он называется малым праздником в противоположность большому празднику – празднику жертвоприношения (Курбан-байрам).

Праздник приходится на начало следующего за Рамаданом месяца, т. е. 1-е шавваля (10-го месяца мусульманского лунного календаря), и длится 3 дня.Перед праздником необходимо простить друг другу обиды, постараться навестить своих родственников и знакомых, испросив у них прощения.

В день праздника считается во благо встать спозаранку, совершить омовение, одеться опрятно и нарядно, воспользоваться благовониями, быть приветливым со всеми. В этот день мусульмане приветствуют друг друга такими словами: "Да ниспошлет Аллах милость Свою и вам, и нам!", "Да примет Аллах наши и ваши молитвы!". Желательно в день праздника до прочтения праздничной молитвы поесть немного фиников или чего-нибудь сладкого.

В первый день праздника совершаются общие молитвы в мечети или на специальных площадках – намазгах. В хутбе, читаемой муллой или имамом во время общего богослужения, верующим объявляется о "действительности" прохождения поста, дается наставление соблюдать его в будущем. Но перед тем каждому мусульманину предписано заплатить особую милостыню Садакат-уль-фитр.

Напомним, в Москве во время праздника Ураза-Байрам будет ограничено движение автотранспорта, в том числе и общественного. Оно будет ограничено с 0:30 и до окончания мероприятия.

Не проехать будет по улицам Дурова, Гиляровского, Мещанская, Щепкина, Большая Татарская и Выползову переулку.

И праздник в Москве решили отмечать рано утром, пока свободны дороги.