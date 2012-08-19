Православные христиане отмечают великий праздник — Преображение Господне

Православные христиане отмечают в воскресенье Великий праздник — Преображение Господне. Преображение Господне - один из 12 самых больших религиозных праздников, – именуемый в народе Вторым, или Яблочным Спасом.

Событие, которое вспоминает в этот день Церковь, произошло на горе Фавор и связано с земной жизнью Иисуса Христа.

Согласно Евангелию, в этот день Иисус Христос предстал перед учениками Петром, Иаковом и Иоаном в Божественном обличие на горе Фавор в Галилее. Местные жители утверждают, что в ночь на 19 августа над горой Фавор до сих пор появляется светлое облако. Оно напоминает о том, что в этих местах побывал Спаситель.

Спас – главный праздник лета. Он издавна празднуется весело и с размахом. В этот день, называемый также Праздник первых плодов, принято освящать яблоки и другие фрукты нового урожая, которые до праздника есть строго воспрещается.

На Преображение ослабляется строгий Успенский пост — можно есть рыбу и пить вино.

По обычаю, яблоки и другие фрукты освящаются молитвой и водой в благодарность Господу за урожай. Освящая плоды в День Преображения Гос по дня, Церковь выражает надежду, что все земные труды освятятся благодатью Божией.

В Подмосковье сегодня откроется традиционный фестиваль «Яблочный Спас в Мелихове».

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в воскресенье проведет праздничное богослужение на святой горе Грабарке в Польше в последний день своего четырехдневного визита в эту страну. Глава РПЦ впервые посещает Польшу, и поэтому там ожидается особенно много христиан из разных стран.