Президент РФ Владимир Путин поздравил мусульман России с наступлением праздника Ураза-байрам, знаменующего окончание священного месяца Рамадан.

В поздравлении главы государства говорится: «На протяжении столетий этот праздник олицетворяет стремление людей к нравственному совершенствованию, к милосердию и благочестию. Религиозная жизнь мусульманской общины России органично сочетается с ее общественной позицией. Представители духовных управлений мусульман активно участвуют в дискуссиях по дальнейшему развитию гражданского общества, осуществляются значимые благотворительные проекты. Продолжается строительство мечетей и учебных заведений, совершенствуется система исламского образования, подготовки и организации паломничества. Расширяется сотрудничество с мусульманами стран СНГ и зарубежья, постоянно поддерживается конструктивный межрелигиозный диалог.

Особо отмечу, что своей плодотворной, востребованной деятельностью мусульманские организации вносят значимый вклад в сохранение и развитие богатейших национально-культурных традиций народов России, многовекового отечественного духовного наследия».

Владимир Путин пожелал российским мусульманам благополучия, здоровья, успехов в добрых делах.