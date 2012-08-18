Меры безопасности приняты в Москве из-за празднования Ураза-байрама

Празднование одного из главных мусульманских религиозных праздников Ураза-байрам (праздник завершения поста) пройдет в воскресенье в Москве во всех мечетях, а также в Олимпийском комплексе «Лужники», в выставочном центре парка «Сокольники» и на территории ФОК «Изумрудный», расположенном в Южном Бутово.

Обеспечивать безопасность москвичей и гостей столицы в этот день будут три тысячи сотрудников полиции. В пресс-службе ГУ МВД России по Москве сообщили, что основные торжества состоятся в Московской соборной мечети.

Проход будет осуществляться через 33 арочных металлодетектора, установленных на улицах Гиляровского, Щепкина, Дурова и в Выползовом переулке. Предполагается участие послов исламских государств и других зарубежных гостей. В целях обеспечения безопасности граждан места проведения мероприятий заранее обследуют кинологи со служебными собаками.

Напомним, 19 августа с 00.30 и до окончания мероприятий будет ограничено движение автотраспорта на улицах Дурова, Гиляровского, Мещанская, Щепкина, Большая Татарская и Выползову переулку.