МВД и Минтранс поддержали отмену «сухого закона» для водителей

МВД РФ и Министерство транспорта России поддержали законопроект об отмене «сухого закона». Инициатива о том, чтобы вернуть предельно допустимую концентрацию алкоголя в крови водителя на уровне 0,2-0,3 промилле поступила от депутатов Госдумы.

Автор законопроекта, первый заместитель председателя комитета Госдумы по конституционному законодательству и государственному строительству Вячеслав Лысаков подтвердил, что ведомства поддерживают его предложение.

Минздрав, по словам депутата, «предлагает создать межведомственную структуру, провести обсуждение с учетом зарубежного опыта и научных данных, и рекомендовать правительству вернуть предельно допустимую концентрацию алкоголя в крови».

Депутаты Госдумы кроме обсуждения данного законопроекта также планируют рассмотреть еще одну законодательную инициативу, согласно которой автомобилисты, попавшиеся на вождении в состоянии алкогольного опьянения во второй раз или уже лишенные прав, будут привлекаться к уголовной ответственности.

Согласно действующему законодательству, концентрация алкоголя в крови водителя должна равняться 0 промилле. Эта норма появилась в 2010 году, ее поддержал в то время президент Дмитрий Медведев.