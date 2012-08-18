Росавиация назвала самую непунктуальную авиакомпанию июля 2012 года. Их две: авиакомпания "ВИМ-Авиа" и "Кубань". По данным Росавиации, "ВИМ-Авиа" из 674 выполненных рейсов задержала 176 - более четверти - 26,11%.

"Кубань" из 1246 тысячи выполненных рейсов задержала 14,04%. На третьем месте - I Fly, задержавшая 10,86% из 396 выполненных рейсов.

Самая пунктуальная в июле - авиакомпания "Нордавиа". Лишь семь рейсов из 1077 были отправлены с задержкой, это около 0,65%.

Крупные российские авиакомпании отправляли с задержкой в среднем около 3% рейсов. "Аэрофлот" из 13814 рейсов задержал 439 (3,18%), "Трансаэро" из 6460 - 196 (3,03%), "ЮТэйр" из 8618 - 333 (3,86%), "Сибирь" из 5786 - 167 (2,89%).