Священник Андрей Кураев знает, как Pussy Riot могут добиться смягчения приговора

Протодиакон Андрей Кураев, как писали «АН», нельзя сказать, что выступает в поддержку участниц панк-группы «Пусси Райот», приговоренных в пятницу к двум годам тюрьмы. Но он столь же активно не поддерживает другую сторону.

Профессор Московской духовной академии, богослов, философ, публицист Андрей Кураев посоветовал, как осужденные участницы панк-группы могли бы добиться пересмотра наказания.

По словам священнослужителя, если в ходе судебного процесса девушки говорили честно, что у них нет вражды к христианству и они соотносят себя с христианством, то логично было бы сказать, что в тотальной войне против христианских святынь они участвовать не намерены.

«Если они хотят доказать, что следствие ошиблось, они должны доказать, что у них другое отношение к православным людям и к православию. Выходка их киевских как бы коллег дает прекрасный способ дистанцироваться», - сказал он в интервью РСН.

Кураев также уверен, что девушки из Pussy Riot должны осудить акцию украинских феминисток FEMEN, спиливших поклонный крест в Киеве.



Напомним, приговор участницам Pussy Riot накануне объявила судья Хамовнического суда Москвы Марина Сырова. Она назначила девушкам по два года колонии за акцию в храме Христа Спасителя.

«Я простой консерватор: борюсь за те ценности, которые узнал в православии и от которых не хочу отрекаться. Я не хочу, чтобы от имени моей веры (а значит, и от моего имени) кого-то сажали в тюрьму. Помните, Маргарита сказала Воланду, что ей будет неудобно, если её обещание Фриде останется неисполненным? Вот так же мне будет неудобно быть православным при знании о том, что я стал совиновником чьих-то тюремных страданий» - сказал в интервью АН Андрей Кураев.