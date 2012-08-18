Лидер сборной России по волейболу Екатерина Гамова вышла замуж (ВИДЕО)

Лидер сборной России по волейболу и нападающая команды "Динамо-Казань" Екатерина Гамова вышла замуж. Избранником 31-летней спортсменки стал кинооператор и продюсер фильмов 46-летний Михаил Мукасей.

Молодоженов поздравили подруги Екатерины по команде.

Напомним, женской российской сборной по волейболу на Олимпийских играх-2012 в Лондоне не удалось пробиться в полуфинал. В напряженной борьбе наши девушки уступили сборной Бразилии в четвертьфинале. Сразу после поражения Катя Гамова заявила, что не будет выступать за сборную России на Олимпиаде в 2016 году. Игры пройдут в Рио-де-Жанейро.

Муж Гамовой - Михаил Мукасей — сын известных кинематографистов Светланы Дружининой и Анатолия Мукасея, внук легендарных советских разведчиков Михаила и Елизаветы Мукасея. Как оператор он снял фильмы "Даун Хаус", "Охота на изюбря", "Монтана" и другие. Он также работал над созданием многих музыкальных клипов.