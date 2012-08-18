На Адмиралтейских верфях состоялась церемония закладки подлодки «Старый Оскол»

Это третья лодка проекта 636 в серии, строящейся на предприятии для ВМФ РФ. В торжественном мероприятии приняли участие Главнокомандующий Военно-морским флотом России адмирал Виктор Чирков, президент ОАО «Объединенная судостроительная корпорация» Андрей Дьячков, генеральный директор ОАО «Адмиралтейские верфи» Александр Бузаков, главный конструктор ЦКБ МТ «Рубин» Игорь Молчанов и глава Администрации Старооскольского городского округа Павел Шишкин.

Подводная лодка «Старый Оскол» проекта 636 - третья в серии, строящейся на ОАО «Адмиралтейские верфи» для ВМФ РФ. Головная субмарина серии заложена в августе 2010 года и получила название «Новороссийск», вторую лодку - «Ростов на Дону» - заложили в ноябре 2011 года. Подводные лодки модифицированного 636 проекта имеют более высокую (по сравнению с предыдущими проектами) боевую эффективность. Оптимальное сочетание акустической скрытности и дальности обнаружения целей, новейший инерциальный навигационный комплекс, современная автоматизированная информационно-управляющая система, мощное быстродействующее торпедно-ракетное вооружение обеспечивают мировой приоритет кораблей этого класса в области неатомного подводного кораблестроения.